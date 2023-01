A'(lb)Traumpaar bietet Zusatztermine: Hier wird im Ostallgäu gespielt

Walter Sirch und Sigrid Kraus stehen als A'(lb)Traumpaar mit neuen Programm auf der Bühne. Wegen hoher Nachfrage gibt es nun Zusatztermine

18.01.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Mit neuem Programm „Jetzt eascht recht“ tritt das mit dem Bayerischen Dialektpreis ausgezeichnete A´(lb)Traumpaar Sigrid Kraus und Walter Sirch, wie bereits berichtet, nach langer Abstinenz wieder auf.

Altes und Neues, Sinnvolles, Sinnfreies und Hintersinniges wird´s geben, aber vor allem lustig wird´s wieder werden, wenn die beiden loslegen. Willkommen sind alle Fans des Allgäuer Kabaretts „und wean´s soscht no blanget noch am luschtige Obed“.

Hier gibt es Tickets für das A'(lb)Traumpaar

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es einen Zusatztermin am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr im Königswirt in Bertoldshofen. Karten sind unter der Telefonnummer 08342/7051102 erhältlich. Weitere Aufführungen finden statt am: Freitag, 27. Januar, im Gesellenhaus in Füssen (Vorverkauf unter der Telefonnummer 08362/940174), am Freitag, 10. März, im Felderwirt in Unterthingau (Vorverkauf unter der Telefon 08377/361) und am Donnerstag, 24. April, im Gasthof Ziegerer in Aitrang (Vorverkauf unter der Telefonnummer 08343/341). Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

