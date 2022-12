Allgäuer Zeitung sucht freie Mitarbeiter in Obergünzburg: Jetzt bewerben

Sie interessieren sich für das Geschehen im Obergünzburg? Sie schreiben gerne? Dann hätten wir die perfekte Stelle für Sie.

16.12.2022 | Stand: 16:39 Uhr

Sie schreiben gerne, sind neugierig, gehen offen auf andere Menschen zu und interessieren sich für das Geschehen in Obergünzburg und dem Günztal? Macht es Ihnen vielleicht auch Spaß, zu fotografieren – und möchten Sie damit etwas Geld verdienen? Dann sind Sie bei uns richtig. Werden Sie freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter – und für unsere Redaktion aktiv.

Diese Aufgaben haben freie Mitarbeiter bei der Allgäuer Zeitung

In Obergünzburg und dem Günztal ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder sehr viel los. Als Heimatzeitung, die an sechs Tagen in der Woche erscheint, wollen wir die Vielfältigkeit im Leben möglichst auch vielfältig wiedergeben. Ihre Aufgabe ist es, nach Absprache mit unserer Redaktion zu Veranstaltungen zu gehen und darüber zu berichten – sei es ein Konzert, ein Markt, das Vereinsfest, eine Sportveranstaltung oder die Bürgerversammlung in einer Gemeinde. Sie werden erleben, dass es Freude macht, auf diese Art noch dichter am Geschehen in der Heimat dran zu sein.

Hier können Sie sich bei der Allgäuer Zeitung bewerben

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich gerne bei der Redaktion der Allgäuer Zeitung in Marktoberdorf, Telefon 08342/9696-72, E-Mail: redaktion.marktoberdorf@azv.de