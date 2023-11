Alphornbläser aus Oberthingau spielen auf der Lindauer Hafenweihnacht

Die Oberthingauer Alphornbläser haben auf dem Weihnachtsmarkt in Lindau gespielt. Zum Auftritt kamen sogar einige Fans aus dem Ostallgäu mit.

29.11.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Man könnte wohl sagen: Was lange währt, wird endlich gut. Vor vielen Jahren gaben die Oberthingauer Alphornbläser die Bewerbung ab, auf der „Lindauer Hafenweihnacht“ zu spielen. Zweimal standen die Termine schon fest, doch immer wieder kam Corona dazwischen. Dolch in diesem Jahr klappte es endlich. Nicht nur die fünf Alphornbläser aus Oberthingau waren vor Ort. Ein ganzer Bus wurde gechartert, damit auch Freunde und Bekannte aus dem Ostallgäu den Weihnachtsmarkt auf der Lindauer Insel besuchen konnten. Und der Ausflug wurde zu einem ganz besonderen Erlebnis. Das lag nicht nur an den zahlreichen festlich geschmückten Buden mit ihren weihnachtlichen Accessoires oder an den Köstlichkeiten für Leib und Seele. Es lag an der guten Stimmung vor Ort.

Oberthingauer spielen in Lindau 25 Stücke

Denn hier zeigten sich die Oberthingauer Alphornbläser wie gewohnt von ihrer besten musikalischen Seite. 25 Stücke durften sie auf der Bühne direkt vor dem Mangturm präsentieren, der in stimmungsvollem Licht erstrahlte. Die Oberthingauer Musiker wussten das Publikum für sich zu gewinnen und begeisterten mit einem perfekten Augen- und Ohrenschmaus. 90 Minuten bekamen sie von den Verantwortlichen der Lindauer Hafenweihnacht zur Verfügung und sie meisterten alles mit Bravour, sehr zur Freude der vielen Besucherinnen und Besucher. Der musikalische Leiter Gerhard Specht, Josef Neuhauser, Jürgen Friedrich, Herbert Haf und Dominik Breckle zeigten mit ihrem Können so nah an der Schweizer Grenze, dass sie das „Nationalinstrument“ der Schweizer bestens beherrschen. Die mitgereisten Fans und Freunde freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn es heißt: „Die Oberthingauer Alphornbläser spielen wieder auf einem Weihnachtsmarkt“.