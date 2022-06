Als Gläubige Mut zeigen mussten: Der Krieg und Fronleichnam in Obergünzburg

Die älteren Menschen in Obergünzburg erinnern sich an Fronleichnam, wie es früher war. Wie das Fest dort während und nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert wurde.

10.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im vergangenen Erzählcafé Ü80 des Arbeitskreises Heimatkunde in Obergünzburg dominierte im Hinblick auf den 16. Juni das Thema Fronleichnam. Das kirchliche Fest fällt immer auf einen Donnerstag – zwei Wochen nach Pfingsten. Die älteren Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde erinnerten sich gemeinsam an frühere Fronleichnamsfeste. Wie die Prozessionen vor etwa 80 Jahren, in den Kriegs- und dann in den Nachkriegsjahren, aussahen und wie sie sich bis in die späten 50er Jahre wiederum veränderten, besprachen die Obergünzburger im Erzählcafé. (Lesen Sie dazu auch: Aufsehenerregendes Theater: Wie 1939 ein Stück in Obergünzburg Premiere feierte)

Als es Mut erforderte, bei der Fronleichnamsprozession teilzunehmen

Während des Dritten Reiches brauchte es viel Kraft und Mut, sich an kirchlichen Festen zu zu beteiligen, da die Nationalsozialisten die katholische Kirche ablehnten. Außerdem fehlten kräftige Männer, die die Kirchenfahnen hätten tragen sollen, denn sie mussten in den Krieg ziehen. Aus diesem Grund waren es überwiegend Frauen, die in der Heimat versuchten das traditionelle Leben aufrecht zu erhalten.

In alten Aufzeichnungen im Obergünzburger Pfarrarchiv ist zu lesen, wir der damalige Pfarrer Johann Baptist Erhard dafür kämpfte, trotz der politischen Geschehnisse Kirchenfeste zu feiern, wie es der Tradition gebührt. Gemeinsam mit der Bevölkerung Obergünzburgs gestaltete er das kirchliche Leben in der Gemeinde.

Nach dem Krieg waren die Fronleichnamfeste in Obergünzburg sehr gut besucht

„Not und Elend lehrten uns das Beten“, sagten die über 90-Jährigen im Erzählcafé. Ihnen zufolge war die Pfarrkirche während und ganz besonders nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesprochen gut besucht. Die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession 1945 sei so groß gewesen, dass der Prozessionszug sozusagen ein Mal durch das Dorf reichte (Marktbrunnen, Oberer Markt, Klosterweg, Alter Markt, Poststraße, Hauptstraße). Als die Fahnenträger an der Spitze des Zuges nach ihrer Runde wieder beim Mangoldhaus auf der Hauptstraße ankamen, konnten sie die letzten Prozessionsteilnehmer noch beim Schreibwarenladen Frick sehen.

Ende der 1950er Jahre war die Beteiligung am Fronleichnamfest sogar noch größer. Deshalb wurde eine Zugordnung erlassen und der Weg durch die Gemeinde verlängert (Marktplatz, Kemptener Straße, Gutbrodstraße, Kasparstraße, Oberer Markt, Klosterweg, Alter Markt, Poststraße, Marktplatz).

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet Fronleichnam dieses Jahr in Obergünzburg wieder statt

Die Zeiten haben sich geändert und die Corona-Pandemie hat viele Kerben in die Gestaltung kirchlicher Feste geschlagen. Dieses Jahr findet das Fronleichnamsfest aber wieder statt. Die Gemeinde hofft auf einen gut besuchten Gottesdienst mit anschließendem Prozessionszug.

Die Fronleichnamsmesse beginnt am Donnerstag, 16. Juni, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin. Der Kirchenchor und das Blasorchester werden sowohl den Gottesdienst als auch den anschließenden Prozessionszug musikalisch begleiten.

Der Zug führt direkt nach dem Gottesdienst durch den Ort zu vier geschmückten Altären. Er beginnt am südlichen Kirchplatz, führt über den Oberen Markt, den Klosterweg, den Alten Markt und die Poststraße wieder zum Marktplatz zurück.

