Als in Obergünzburg Lebensmittel im Hausierer-Wagen kamen

Über Jahrzehnte prägten Geschäfte im Unteren Markt den Ort Obergünzburg. Im Haus Nummer 28 befand sich ein Kolonialwarenhandel. Was aus dem Laden wurde.

Der Bildkalender des Arbeitskreises Heimatkunde in Obergünzburg zeigt im Monat August die „Geschäftsstraße Unterer Markt im Jahre 1932“. Viele Geschäfte prägten bis in die 70er- und sogar 90er-Jahre die belebte Hauptstraße. Wenn der Betrachter seinen Blick über die Fassade des früheren Utschick-Hauses, über den Schotterbelag und die Pfarrkirche St. Martin sowie den Kolonialladen mit der Hausnummer 28 auf dem Foto schweifen lässt, werden sicher wieder viele Erinnerungen an die zahlreichen Läden und Geschäfte wach, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte dort ansiedelten.

Als die Apotheke in Obergünzburg die Hofmannstropfen noch selbst mixte

Zwischen den Jahren 1930 und 2000 waren es mehr als 30 Geschäfte und Institutionen: Eine Fahrrad- und Automobilwerkstatt, einen Korb- und Spielwarenladen, Uhrmacher, Eisen-und Kohlenhandel, ein Baugeschäft und Fuhrunternehmen reihten sich ebenso beidseitig an, wie Bauernhöfe und Gastwirtschaften. Selbstgemixte Hofmannstropfen gab es in der Apotheke, Tauf-und Traugespräche im Pfarrhof. Steuerbescheide wurden im ehemaligen Rathaus gedruckt und die Kälber und Schweine durften vor dem Metzgergang noch auf die Gemeindewaage (heute Jugendtreff).

Geschäftsstraße Anfänglich nach dem Krieg bis in die späten 70er Jahre befuhr Hans Bergmaier mit seinem Lieferwagen die dünn besiedelten Gegenden um Obergünzburg an, um der Bevölkerung diverse Grundnahrungsmittel zu bringen.

Geldinstitute, Bäckereien und auch Friseure, ebenso ein Huf- und Wagenschmied, ein Steinmetz und eine Wangerwerkstatt gehörten zur Geschäftsstraße, wie auch eine Molkerei und ein Elektroladen. Der Untere Markt hatte auch ein vornehmes Modegeschäft, sowie Kurz- und Textil- sowie Kolonialwarengeschäfte zu bieten. Etwa 30 Geschäfts- und Handwerksbetrieben trugen in den Nachkriegsjahren dazu bei, eine neue Zukunft zu schmieden.

Geschäfte in Obergünzburg zeugen von Fleiß und harter Arbeit

Und jedes einzelne Geschäft schrieb in seiner Zeit die Ortsgeschichte mit. Deren Betreiber, Handwerker, Arbeiter und Familien waren mit Fleiß und harter Arbeit an der Gestaltung und der erfolgreichen Fortentwicklung des heutigen Marktfleckens beteiligt.

Wie das Leben in Obergünzburg in der Nachkriegszeit war

Gerade in den Wirren des 20. Jahrhunderts, in den Kriegs- und Nachkriegsjahren war die Mobilität der Bevölkerung auch in Obergünzburg doch sehr eingeschränkt. Handwerkskunst und Erfindergeist waren gefragt. So gab es in den Nachkriegsjahren von 1948 bis in die 70er-Jahre in Obergünzburg noch sogenannte Kolonialwaren-Geschäfte, die neben Grundnahrungsmitteln unter anderem auch überseeische Lebens- und Genussmittel – wie zum Beispiel Zucker, Kaffee, Reis, Kakao, Tee und exotische Gewürze anboten. Hans Bergmaier brachte sie mit einem Hausierer-Wagen ins Gay zu den Bewohnern in den dünn besiedelten Gegenden. Deren Verkehrsverbindungen waren zu der Zeit noch mangelhaft. Später wurden die Kolonialwarengeschäfte in Gemischtwarenläden umbenannt.

