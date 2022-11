Alt-Oberdorfer Kalender 2023 steht ab sofort zum Verkauf

Foto Hotter in Marktoberdorf verkauft ab sofort wieder den Alt-Oberdorfer Kalender für das Jahr 2023. Wer ein Exemplar haben will, muss schnell sein.

02.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die ersten Kunden haben bereits nach ihm gefragt, erzählt Peter Herbst. Ab sofort steht er wieder zum Verkauf. Der „Alt-Oberdorfer Kalender“ ist schon fast Tradition in Marktoberdorf. Bereits zum 13. Mal veröffentlicht das Fotohaus Hotter den historischen Kalender, der eine Einsicht in das Oberdorf von damals ermöglicht. Fotografenmeister Peter Herbst hat für das Jahr 2023 wieder zwölf besondere Bilder aus dem „Hotterschen“ Archiv geholt. „Es macht Spaß, in die alten Bilder einzutauchen“, sagt Peter Herbst.

Alt-Oberdorfer Kalender zeigt historische Fotos aus Marktoberdorf

Seine Geburtsstunde hatte der Kalender im Jahr 2009. Herbst stelle damals noch mit der Marktoberdorfer Buchhändlerin Marlies Plötzl, den Kalender zusammen. Bei der Auswahl geht er stets bedacht vor. So wählt er Motive und Themen, die einen aktuellen Bezug haben. Zudem sollte es keine Doppelungen geben und zur jeweiligen Jahreszeit passen. Die Fotos auf den Kalenderblättern für 2023 spannen einen Bogen vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre. Das ganze Jahr über legte Herbst Bilder für den Kalender zur Seite. „Man gewöhnt sich schnell daran, wie Marktoberdorf heute aussieht. Doch dann sieht man die Bilder und denkt sich: Stimmt, so war das mal.“

Marktoberdorfer Bilder haben der Ur-Großvater und der Großvater aufgenommen

Ein Kalenderblatt zeigt ein Luftbild von Marktoberdorf aus dem Jahr 1953 – zur Stadterhebung. Menschen tummeln sich auf der Bahnhofsstraße. Die Bebauung in Richtung Westen ist noch spärlich im Vergleich zu heute. Wesentlich älter ist ein anderes Motiv: Es zeigt den Oberdorfer Marktplatz im Jahre 1910. „Rechts befindet sich heute das Sporthaus Huttner. Das alte Rathaus steht auch heute noch“, sagt Herbst. Aufgenommen wurden die Bilder von Josef Hotter (1862-1947) und Anton Hotter (1899-1980), dem Ur- beziehungsweise Großvater von Peter Herbst – auf Glasnegativen. „Wir scannen die Bilder ein und bearbeiten sie.“

Die Kalenderbilder von der Größe 20x30 sind alle auf Fotopapier gedruckt. Wer ein Exemplar haben will, sollte schnell sein, denn es gibt nur 150 Stück. „Es soll ja schließlich etwas Besonderes bleiben“, sagt Herbst. Und Material für die nächsten Jahre gebe es genug.

Den „Alt-Oberdorfer Kalender 2023“ gibt es bei Foto Hotter und in der Buchhandlung Eselsohr für 39,95 Euro. Vorbestellungen sind möglich.

Lesen Sie auch

Reise in die Vergangenheit So sah es in Marktoberdorf vor 100 Jahren aus: Filmburg lädt zu "Heimatg'schichten"

Lesen Sie auch: Gewinne im Wert von 32.000 Euro: Oberdorfer Adventskalender 2022 ist ab Freitag erhältlich