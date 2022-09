Alte Holzöfen dürfen im Ostallgäu wieder aktiviert werden: Das sind die Bedingungen

Unter bestimmten Bedingungen erteilt das Landratsamt Ostallgäu eine Ausnahmegenehmigung zum Heizen mit alten Holzöfen. Welchen Voraussetzungen dies erfordert.

03.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Gaspreise kennen nur eine Richtung: nach oben. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung nicht garantieren kann, dass sich bald so viel Gas in den Vorratsspeichern befindet, dass Bevölkerung und Industrie damit über den Winter kommen. An diesem Punkt kommen im Ostallgäu stillgelegte Holzfeuerungsanlagen ins Spiel.

Alte Holzöfen können im Landkreis unter bestimmten Bedingungen ab sofort in Betrieb genommen werden. Grundlage dafür ist eine Allgemeinverfügung des Landratsamts. Die Regelung ist jedoch befristet: Sie gilt vom 1. September 2022 bis 31. August 2023.

Die Bedingungen für die Nutzung von alten Holzöfen

Und sie ist auch an Bedingungen geknüpft: Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist laut Pressemitteilung, dass diese alte Anlage eine Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt und natürlich noch nicht abgebaut wurde. Außerdem muss der Betreiber ein Formular zum Vorhalten für den Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger einreichen.

Wer alle Voraussetzungen erfüllt und eine stillgelegte Holzfeuerungsanlage wieder in Betrieb nehmen will, muss dies beim Landratsamt anzeigen. Dazu ist es nötig, die Stilllegungserklärung der alten Holzfeuerung bei der Unteren Immissionsschutzbehörde vorzulegen. Außerdem muss der Betreiber den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor der Inbetriebnahme darüber informieren.

Die Ausnahme wird aufgrund des Notfallplans Gas gemacht

Hintergrund für die Allgemeinverfügung ist der von der Bundesregierung ausgerufene Notfallplan Gas. Dieser rechtfertigt, dass bestimmte Holzfeuerungsanlagen zeitlich befristet wieder in Betrieb gehen können. Wenn diese Anlagen die nötigen Grenzwerte nicht einhalten, ist eine Ausnahmezulassung erforderlich. Durch die Allgemeinverfügung können lange dauernde Prüfungen zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung je Einzelfall vermieden werden. Die Verfügung ist im Internet unter www.ostallgaeu.de zu finden. (af)

Fragen beantwortet das Landratsamt per Mail umwelt@lra-oal.bayern.de oder unter der Telefonnummer 08342/911-388. Der Bezirksschornsteinfeger ist zu finden unter schornsteinfeger-innung-schwaben.de, info@kaminkehrer-schwaben.de, 0821/56798494 sowie über das Landratsamt, 08342 911-298.