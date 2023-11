Altes Handwerk in Obergünzburg lebt per Film wieder neu auf

Hermann Knauer ging vor 40 Jahren in Backstuben, Steinmetzbetriebe, Metzgereien und auf Bauernhöfe. Nun zeigte er seine Kurzfilme. Das Interesse war enorm.

27.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Altes Handwerk in bewegten Bilder: Das erwies sich als höchst interessant. Deshalb war der evangelisch-lutherische Gemeindesaal im Klosterweg mit mehr als 80 Personen voll besetzt, als auf Einladung der Kolpingsfamilie Obergünzburg Hermann Knauer vom Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) die Gäste zur Filmshow begrüßte. Schon bevor die elf Kurzfilme begannen, machte der Hobbyfilmer auf sein damaliges Ansinnen vor 40 Jahren aufmerksam. Seinerzeit wollte er die Handwerksmeister bei ihrer Arbeit festhalten. Obwohl, wie er einräumte, die Aufnahmen mit der heutigen Technik nicht vergleichbar sind, beeindruckten sie trotzdem.

Was den Filmemacher zu früher Morgenstunde beeindruckt hat

Um den Arbeitsablauf im Familienbetrieb einer Bäckerei im Öschweg filmen zu können, musste der Kameramann vom Arbeitskreis Heimatkunde zu früher Stunde aufstehen. Um 3.30 Uhr entdeckte er in der schon warmen Backstube den Bäckermeister, dessen Frau und Tochter, die mit einer beeindruckenden Fingerfertigkeit Brezen auf die Bleche zauberten.

Ähnlich erlebnisreich die Handwerkskunst der fünf Metzgermeister, die nach der Schlachtung, mit Messern gekonnt Steaks und Schnitzel schnitten und Hausmacherwurst, Wienerle, Presssack in die Verkaufstheke brachten.

Die Filmaufnahmen aus den 1980er Jahren lösten unter den Gästen angeregte Unterhaltungen aus und weckten Erinnerungen an die vielen kleinen Handwerksbetriebe und Geschäfte in Obergünzburg. Wie spannend war es, zuzusehen, wie ein Polsterer und Raumausstatter von Grund auf ein Jugendstil-Kanapee mit Sprungfedern, Rosshaar und neuem Stoffbezug aufbaut.

Wie Bauer Baumeister seine Haflinger dirigiert

Apropos Ross. Ein tiefes Grundvertrauen zeigten die Filmaufnahmen von Bauer Athanasius Baumeister und seinen Haflingern. Auf ausgesprochen wenige Worte wie „Hot!“ und „Wüst!“ reagierten die zwei Pferde im Straßenverkehr auf sein Kommando und ließen sich das Ausspannen und Stülpen des Kummet über den Kopf mit kurzen Lauten wie „Jz, he oder wia“ gefallen.

Knauer kommentierte die Kurzfilme, wie etwa den in der nur neun Quadratmeter umfassenden Schuhmacherwerkstatt in der Poststraße spielenden, wo Xaver Wassermann über 36 Jahre in bewundernswerter Bescheidenheit seinen Beruf ausübte. Die drei Schreinerwerkstätten mit spannenden Arbeitsabläufen, die Schwerstarbeit in einem Sägewerk im Oberen Markt, aber auch die kunstvolle Steinmetzarbeit einer Werkstätte mit 150-jähriger Firmengeschichte, die in die sechste Generation geht, lösten unter den Zuschauern Staunen aus.

Was die Zuschauern nach den Filmen bedauern

Das große Bedauern über die Auflösung vieler kleiner Obergünzburger Werkstätten, Handwerksbetriebe und Geschäfte in den vergangenen 40 Jahren prägte die rege Diskussion.

Die begeisterten Zuschauer spendeten nach der Veranstaltung über 850 Euro. Das Geld stellt Knauer der Katholischen Kirchenverwaltung St. Martin zur Verfügung. Es soll für die Restaurierung der Holzfiguren in der Mauernische am Fuße des Stationen-Wegs zum Friedhof verwendet werden, die die „Ölberg“ Szene darstellen und die durch Vandalismus beschädigt wurden.

Lesen Sie auch: Seit über 40 Jahren steht er in Marktoberdorf in der Backstube

Traumberuf im Handwerk gefunden? Allgäuer Absolventen berichten