Am 8. März ist Internationaler Frauentag: Das ist im Ostallgäu geboten

Rund um den Internationalen Frauentag organisiert die Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu einige Veranstaltungen. Das ist geplant.

02.03.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Frauen müssen immer wieder kämpfen – für Gleichberechtigung, bessere Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit. Seit 1911 wird dieser Kampf weltweit am 8. März besonders bekräftigt und gefeiert. Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu lädt in diesem Jahr wieder zu Aktionen rund um den Internationalen Frauentag ein.

Internationaler Frauentag am 8. März: Diese Events steigen im Ostallgäu

Den Auftakt bilden am Freitag, 3. März, zum Weltgebetstag der Frauen in vielen Pfarrgemeinden Gottesdienste. Zum Weltgebetstag 2023 laden Frauen aus Taiwan ein, daran zu glauben, dass die Welt zum Positiven verändert werden kann – egal wie unbedeutend man erscheinen möge. Wer Teil der weltweiten Gebetskette werden will, findet Infos unter www.weltgebetstag.de

Am Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März, zeigt die Filmburg in Marktoberdorf Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" . Für alle Frauen gibt es ein Glas Sekt gratis. Veranstalter ist der Ortsverein Marktoberdorf der Grünen. Kontakt per E-Mail unter info@gruene-mod.de (Lesen Sie hier alles über eine weitere Lesung in der Filmburg)

Die Gleichstellungsstelle bietet ebenfalls am Mittwoch, 8. März, von 9 bis 11 Uhr das Seminar „Finanzplanung für Frauen" an. Am Montag, 13. März, findet von 9 bis 11 Uhr das Seminar „Wie bewerbe ich mich?" statt. „Minijob – Nachteile und Möglichkeiten" ist das Thema bei einem Seminar am Montag, 27. März, das von 9 bis 11 Uhr geht. Nach jedem Seminar gibt es 11.15 Uhr die Möglichkeit für Einzelberatungen in der Volkshochschule Ostallgäu

Am Donnerstag, 9. März, liest die Journalistin und Autorin Teresa Bücker von 19 bis 21 Uhr aus ihrem Buch „Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit." Es gibt auch einen kostenlosen Live-Stream zur Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (Veranstaltung Nr. 265990). Infos und Anmeldung zu Lesung von Teresa Bücker sind im Internet unter der Adresse www.fes.de/veranstaltungen möglich.

„Begeisternd reden, politisch und im Verein erfolgreich agieren" lautet der Titel des Tagesseminars für Frauen, die bereits in der Kommunalpolitik beziehungsweise im Verein tätig sind oder sich für eine solches Engagement interessieren. Es findet am Samstag, 22. April, von 10 bis 17 Uhr in der Zweigstelle Biessenhofen der Volkshochschule Ostallgäu Mitte statt. Referentin ist Dr. Cornelia Wolfgruber von der Hanns-Seidel-Stiftung. Eine Anmeldung ist bei der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes möglich.

Anmeldungen für die Veranstaltungen bei der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Ostallgäu unter Telefon 08342 911-287 oder per E-Mail: gleichstellungsstelle@lra-oal.bayern.de

