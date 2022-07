Am Sonntag ist Pfarrfest in Obergünzburg - und der Pfarrer feiert Priesterjubiläum

Endlich wird wieder richtig gefeiert in Obergünzburg. Am Sonntag ist Pfarrfestin Obergünzburg. Und Pfarrer Böhmer feiert sein 40-jähriges Priesterjubiläum.

09.07.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Nach dreijähriger Pause soll am Sonntag, 10. Juli, wieder richtig gefeiert werden: Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung von St. Martin in Obergünzburg und von Mariä Himmelfahrt in Günzach laden am Sonntag den 10. Juli zum Pfarrfest auf dem Kirchplatz ein. Die Pfarrei freut sich zudem über das 40-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Walter Böhmer, dem bei dem Fest in Obergünzburg gebührend gratuliert werden soll.

Ab 9 Uhr werden die gespendeten Kuchen im Verkündhaus entgegengenommen. Um 10 Uhr startet die Gemeinde mit einem Festgottesdienst, den die Obergünzburger „Highlights“ und der Kirchenchor gemeinsam mit neuen geistlichen Liedern und unterstützt von befreundeten Musikern schwungvoll gestalten.

Um 11.15 Uhr startet das Pfarrfest in Obergünzburg - mit gegrillten Speisen, Süßigkeitenschleuder, Torwand und Menschenkicker

Nach dem Gottesdienst, etwa um 11.15 Uhr, startet das Pfarrfest. Auf dem Kirchplatz gibt es gegrillte Speisen mit Kartoffelsalat und Semmeln, außerdem kühle Getränke und später Kaffee und Kuchen. Unterstützt werden die Veranstalter dabei von Kolpingfamilie und Frauenbund. Für Spaß und Unterhaltung ist reichlich gesorgt, es gibt ein abwechslungsreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Neben einer Süßigkeitenschleuder können sich Interessierte an der Torwand versuchen, basteln, Märchen und Kasperletheater genießen oder sich beim Menschenkicker mit anderen messen. Kinder können sich schminken lassen. (Lesen Sie auch: Ständig in Rufbereitschaft für seine Schäfchen: Ostallgäuer Pfarrer Hutzmann feiert Diamantenes Priesterjubiläum.)

Der Hauptgewinn: Ein Familienausflug in den Skylinepark bei Bad Wörishofen

Ein Quiz rund um Kirche und Pfarrgemeinde führt mit etwas Glück zu einem der zahlreichen Preise oder zum Hauptgewinn (ein Familienausflug in den Skylinepark nach Bad Wörishofen). Orgelführung und Kirchturmbesteigung runden das Programm ab. Für gute Laune und Geselligkeit sorgt auch das Blasorchester Obergünzburg auf dem Kirchplatz. Der Besuch des Pfarrfestes und das gesamte Unterhaltungsprogramm sind natürlich kostenlos. Lediglich Speisen und Getränke müssen bezahlt werden. Doch hofft vor allem Kirchenpfleger Stefan Waibel dennoch auf einen Gewinn aus dem Verkauf und aus freiwilligen Gaben, da der Erlös der dringend renovierungsbedürftigen Kirchenorgel zugute kommen soll.