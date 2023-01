Anatevka-Musical im Modeon Marktoberdorf: Ein Stück, das aktueller ist denn je

Das Musical Anatevka beeindruckt in Marktoberdorf das ausverkaufte Modeon. Hinter dem Stück verbirgt sich eine bedrückende Aktualität.

Von Martina Zasche

18.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Lange mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Musical warten – nun kam der Klassiker Anatevka endlich ins Modeon nach Marktoberdorf. Nachdem die Vorführung des Freien Landestheaters Bayern 2022 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden war, durften sich Veranstalter sowie Darstellerinnen und Darsteller nun über viele gespannte Gesichter in den gut gefüllten Zuschauerrängen freuen. Inszeniert wurde die Bühnenproduktion in New York. Für Begeisterung sorgte sie nun unter der Leitung von Rudolf Maier-Kleeblatt in Marktoberdorf.

