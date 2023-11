Auto steift einen Radfahrer und dieser rastet aus

In Marktoberdorf streift eine Auto einen Radler. Der Fahrradfahrer rastet aus, tritt und beschimpft die Autofahrerin. Jetzt ermittelt die Polizei.

21.11.2023 | Stand: 14:31 Uhr

An der Rauhkreuzung in Marktoberdorf hat am Montagnachmittag ein Auto einen Fahrradfahrer gestriffen. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der Radler bei dem Unfall nicht. Die 55-jährige Autofahrerin fuhr aber weiter, woraufhin der Fahrradfahrer das Auto bis zur nächsten Straße verfolgte und der Wagen stoppte.

Polizei in Marktoberdorf ermittelt: Fahrradfahrer rastet aus

Statt die Frau aber verbal zur Rede zu stellen, schlug der Radler auf das Autodach ein und trat in die Fahrertüre. Hierbei entstand ein Schaden von 1000 Euro am Auto. Die Frau und ihr Beifahrer stiegen aus und der Fahrradfahrer beschimpfte sie. Anschließend trat er der 55-Jährigen gegen das Knie, wodurch sie aber nicht verletzt wurde. Die Polizei Marktoberdorf ermittelt nun gegen den Fahrradfahrer wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Bedrohung.

