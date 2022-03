Anlaufstelle im Ostallgäu: Hier können sich ukrainische Flüchtlinge registrieren

Am Landratsamt Ostallgäu in Marktoberdorf gibt es nun eine Registrierungsstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. Alle Infos zu Anmeldung, Öffnungszeiten und Kontakt.

11.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Das Landratsamt Ostallgäu hat eine Anlaufstelle für Ukraine-Flüchtlinge in Betrieb genommen. Sie dient der Schnellregistrierung. Landrätin Maria Rita Zinnecker begrüßte am Donnerstag die ersten Flüchtlinge und händigte ihnen die vorläufigen Bescheinigungen ihrer Aufenthaltserlaubnis aus. „Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Sie bei uns in diesen schwierigen Zeiten Sicherheit finden“, sagte sie. Die Anlaufstelle geht nach einem kurzen Probelauf am Donnerstag und Freitag ab Montag voll in Betrieb.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten zunächst für ein Jahr einen Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz. Damit haben sie Anspruch auf Unterstützungsleistungen: Darunter fallen beispielsweise Geldleistungen oder Gesundheitsversorgung.

Ukraine-Flüchtlinge erhalten in Marktoberdorf Dokumente

Die ersten Ukraine-Flüchtlinge wurden in der Anlaufstelle am Donnerstag in Empfang genommen. Dort erhielten sie ihre Dokumente und zur Überbrückung die ersten Barauszahlungen. Die Anlaufstelle ist ab Montag, 14. März, immer werktags von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Um aufgrund des großen Andrangs überlange Wartezeiten zu vermeiden ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail unter

asyl@lra-oal.bayern.de oder unter der Telefonnummer 08342 911-330 erforderlich.

Für einen reibungslosen und schnellen Ablauf bittet das Landratsamt die Flüchtlinge, ihre Daten bereits in den Antrag auf Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz einzutragen. Der Antrag ist auf der Internetseite des Landratsamtes zu finden (www.buerger-ostallgaeu.de/auslaenderamt ‘Ausländerrecht‘ Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln). Bestenfalls haben die Flüchtlinge auch bereits eine Meldebescheinigung der Gemeinde, in der sie untergekommen sind, sowie ein aktuelles Corona-Schnelltestergebnis dabei.

Landratsamt Ostallgäu sucht Dolmetcher

Lesen Sie auch

Der Landkreis Lindau hilft Krieg in der Ukraine: Erste Flüchtlinge im Landkreis Lindau angekommen

Wer bereits eine Registrierung im Anker Schwaben Behördenzentrum Augsburg hat, wird gebeten, diese ebenfalls mitzubringen. Flüchtlingshelfer sollten diese Informationen an die Geflüchteten aus der Ukraine weiterzugeben.

Das Landratsamt Ostallgäu hat zudem über die Stelle für Kommunale Integration beim Ausländeramt kurzfristig Dolmetscher organisiert, die die begleitenden Helfer mit unterstützen konnten. Um den vorhandenen Dolmetscher-Pool zu erweitern, bittet das Landratsamt Personen mit entsprechenden Sprachkenntnissen (Ukrainisch, Russisch), die bereit sind zu helfen, sich unter Angabe von Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bei der Stelle für Kommunale Integration zu melden. Die Stelle ist per E-Mail unter der Adresse integration@ostallgaeu.de und per Telefon unter der Nummer 08342 911-194 zu erreichen.

Lesen Sie auch: Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in Marktoberdorf: "Wir wurden mit Sachspenden überschüttet"