Ansturm und Ablehnung: Was Hausärzte im Ostallgäu nach Freigabe von AstraZeneca erleben

Corona-Impfung: Arztpraxen in Marktoberdorf und Umgebung machen nach Freigabe des Impfstoffs sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wer jetzt zuerst geimpft wird.

23.04.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Nach der Freigabe des Impfstoffes AstraZeneca für alle Erwachsenen in Bayern bekommen Hausärzte in Marktoberdorf und Umgebung sehr unterschiedlich Reaktionen zu spüren. Während manche Praxen von einem Ansturm berichten, bleibt die Nachfrage bei anderen Ärzten gering.

Keine zusätzlichen Anmeldungen bei Marktoberdorfer Arzt

In der Hausarztpraxis von Dr. Michael Wanner in Marktoberdorf hat es nach der Freigabe von AstrZeneca keine zusätzlichen Anmeldungen für diesen Impfstoff gegeben. „Es ist ganz, ganz schwer Patienten zu finden, die sich mit AstrZeneca impfen lassen“, sagt der Facharzt für Innere Medizin. Allein um ein Fläschchen des Impfstoffes an zehn Patienten zu verimpfen, seien unzählige Telefonate notwendig, sagt Wanner. „Durch das Hin und Her über die Sicherheit von AstraZeneca ist die Zurückhaltung groß.“ Diese Schwierigkeiten gebe es beim Biontech-Impfstoff nicht. Auch Wanner hat schon öfter erlebt, dass Patienten ein Impfangebot für AstraZeneca ablehnten und lieber auf einen Termin mit Biontech warten wollten.

Etwa 150 Patienten gegen Coronavirus geimpft

Bislang hat Wanner in seiner Praxis etwa 150 Patienten gegen das Coronavirus geimpft. Das Team halte sich an die vorgegebene Priorisierung. Nach Angaben von Wanner ist die Praxis bereits bei der Priorisierungsgruppe 3 angelangt. Der Mediziner ist überzeugt, dass die Priorisierung von Impfwilligen sehr bald aufgehoben wird. Langsam nimmt die Impfkampagne Fahrt auf. Das spürt auch Wanner in seiner Praxis. Für nächste Woche haben bereits 60 Patienten einen Impftermin. Und der Impfstoff reiche aus. Was dem Arzt aber Kopfzerbrechen bereitet, ist die insgesamt geringe Impfbereitschaft. Wanner schätzt, dass sich lediglich 50 Prozent der Erwachsenen immunisieren lassen. „So wird das nichts mit der Herdenimmunität. Man sollte daher Werbung machen für die Impfungen“, sagt Wanner.

Ansturm bei Arzt in Ruderatshofen

Kaum hatte die Meldung die Runde gemacht, die Priorisierung für AstraZeneca werde aufgehoben, glühten in der Praxis von Dr. Robert Martin in Ruderatshofen die Drähte: „Es gab Dutzende von Anrufen.“ Tenor: Hauptsache endlich eine Impfung. Trotz neuer Regelung werde er sich vorerst an die Priorisierung halten: „Ich habe so viele in der Gruppe der 70-Jährigen. Mit ihr sind wir nicht annähernd durch.“ Auch Jüngere mit schweren Vorerkrankungen seien noch vor der Allgemeinheit an der Reihe.

Größtes Ärgernis ist die Bürokratie

Vergangene Woche hatte Martin 20 Dosen AstraZeneca erhalten und 48 Biontech-Pfizer. Nächste Woche soll es nur Biontech-Pfizer geben. „Aber wir bekommen immer noch zu wenig Impfstoff“, sagt Martin. Das größere Ärgernis sei allerdings die Bürokratie, mit der die Impfung verbunden sei. Das koste Zeit. Deshalb impfe er in der sprechstundenfreien Zeit oder in der Mittagspause. „Was soll’s, ich stehe hinter der Aktion. Wir müssen impfen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.“

Nachfrage bei Arzt in Obergünzburg ist hoch

Die Nachfrage nach einer Corona-Impfung ist in der Arztpraxis Dr. Weinert in Obergünzburg nach wie vor hoch. „Das hat aber nicht in erster Linie etwas damit zu tun, dass die Impfpriorisierung für AstraZeneca aufgehoben wurde“, sagt Hausarzt Mathias Weinert. Die Telefone seien schon davor selten stillgestanden. Diese Woche hat die Praxis in Obergünzburg zum ersten Mal AstraZeneca-Impfdosen erhalten. Zehn Stück an der Zahl. „Das war kein Problem, die an den Mann oder die Frau zu bringen“, sagt Weinert. In seiner Praxis seien derzeit noch die über 70-Jährigen mit Impfen dran, also Prioritätsgruppe 2.

Praxis mit langer Warteliste

Dass AstraZeneca nun für alle Altersgruppen freigegeben wurde, werde für den Arzt und sein Team nicht viel ändern. „Das hängt alles von der Menge an Impfstoff ab. Wir können nur das verabreichen, was da ist“, sagt Weinert. Und die Warteliste ist umfangreich: Etwa 500 Menschen hätten sich bei der Praxis bereits für einen Impftermin angemeldet. „Einige haben sich sicherlich auch doppelt registriert, beim Impfzentrum und bei uns“, sagt Weinert. Bei der Anmeldung frage das Praxispersonal immer gleich ab, ob der Impfwillige auch das AstraZeneca-Präparat nehmen würde. Dies werde auf der Warteliste entsprechend vermerkt. Grob geschätzt seien es etwa ein Fünftel bis ein Viertel der Impfwilligen, die sich mit AstraZeneca impfen lassen würden. „Das sind vor allem junge Männer“, sagt Weinert.