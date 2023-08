Herrenloser Rollator im Wald löst beinahe Großeinsatz im Ostallgäu aus

Ein herrenloser Rollator im Wald bei Ruderatshofen hätte fast einen Großeinsatz im Ostallgäu ausgelöst. Die Polizei befürchtete, dass jemand Hilfe brauche.

15.08.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Am Montagvormittag (14.8.2023) teilte ein Pilzesammler über Notruf mit, dass er in einem Wald in der Nähe der Bergmang Alpe bei Ruderatshofen einen herrenlosen Rollator gesehen hatte.

Da zunächst zu befürchten war, dass der Besitzer eventuell im Wald verunglückt sein könnte, forderte die Polizei Unterstützungskräfte für Suchmaßnahmen an.

Ruderatshofen: Beim Pilze suchen Rollator vergessen

Doch noch ehe der Großeinsatz richtig anlief, konnte über ein Sanitätshaus die Besitzerin des Rollators ausfindig gemacht werden.

Diese hat nach eigenen Angaben am Vortag im Wald dort Pilze gesucht und dabei einfach ihren Rollator vergessen.