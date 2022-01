Arbeiten an den Wassertretbecken in Aitrang sind abgeschlossen - Das ist das Ergebnis

In Aitrang ist eine neue Wassertretanlage entstanden. Das Becken in der Thingauer Straße wurde aufgewertet. Wie die Anlangen betrieben werden.

17.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In der ersten Sitzung im neuen Jahr teilte Bürgermeister Michael Hailand den Gemeinderäten Aitrangs mit, dass im vergangenen Dezember die letzten Arbeiten für die neue Wassertretanlage in der Dorfmitte und für die Aufwertung der Wassertretanlage an der Thingauer Straße fertiggestellt wurden. Ein Funktionstest mit den neuen Grundwasserpumpen wurde durchgeführt. Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Die notwendigen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für den Betrieb der beiden Wassertretanlagen wurden gestellt.