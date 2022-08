Eine vierstellige Zahl an Traktoren konnte AGCO/Fendt wegen instabiler Lieferketten und damit verbundenen Materialengpässen nicht komplett zu Ende bauen. Die unfertigen Schlepper wurden unter anderem bei der Spedition Ansorge in Altdorf zwischengeparkt (unser Foto). In den Fendt-Betriebsferien werden diesen Monat viele Schlepper nachgerüstet.