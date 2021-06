Architektouren führen zum Familienzentrum in Marktoberdorf

Bund Deutscher Architekten hebt das Marktoberdorfer Objekt als besonders gelungen hervor. Was es so besonders macht.

Die Architektouren, die am Wochenende 26. und 27. Juni vom Bund Deutscher Architekten (BDA) ausgerichtet werden, führen diesmal wieder einmal auch nach Marktoberdorf. Pandemiebedingt können die ausgewählten Gebäude allerdings nicht live besichtigt werden, sondern nur digital oder per Booklet, das übers Internet bestellt werden kann. Im Allgäu benannte der BDA elf Projekte, die man sich anschauen sollte. Darunter befindet sich das Marktoberdorfer Familienzentrum an der Ratiborer Straße. (F64 Architekten und Stadtplaner, Kempten).

Die Stadt Marktoberdorf beabsichtigte ursprünglich, im Zuge der Umwandlung des Kindergartens zu einem „Familienzentrum St. Magnus“ lediglich das Gebäude zu sanieren und zu erweitern. Statische, bautechnische und wirtschaftliche Überlegungen im Rahmen des Vorentwurfes führten jedoch zu einer Neukonzeption und zu einem kompletten Neubau des Familienzentrums. Das Bestandsgebäude des alten St. Magnus Kindergartens wurde, bis auf eine kleine Teilunterkellerung, komplett abgebrochen. Das Untergeschoss wurde in Massivbauweise erweitert. Auf der neuen Stahlbeton-Boden- bzw. Deckenplatte wurde ein Neubau in Holz-Beton-Hybridbauweise errichtet. Die Wände wurden als Holzständerkonstruktion, die Decken als Spannbetonkonstruktion ausgeführt.

Das neue Familienzentrum beinhaltet neben dem Verwaltungsbereich einen multifunktional nutzbaren Gemeinschaftsbereich mit Koch- und Essensmöglichkeit, vier Kindergartengruppen und einer Krippengruppe, jeweils mit den zugehörigen Schlaf- und Bewegungsräumen sowie Aufenthaltsräumen für Eltern.

Spannende Raumfolge

Entsprechend der Längsorientierung des Baukörpers werden alle Raumfunktionen konsequent linear organisiert. Im Erdgeschoss öffnet sich das Gebäude über großflächige Verglasungen nach Süden zum Garten. Zum Garten hin wurden die Kinderkrippe, die Aufenthaltsräume für Eltern/Essen sowie Schlafraum/Bewegung bebaut. Im Obergeschoss sind alle vier Kindergartengruppen inklusive ihren Nebenräumen mit Vor- und Rücksprüngen zur Fassade angeordnet. Dadurch ergibt sich eine spannende Raumfolge mit geschützten Freibereichen und eine plastische Ausformung des Baukörpers.

Über die Loggien und Gartentreppen kann der Garten auch direkt aus dem Obergeschoss erreicht werden. Alle Gruppen- und Aufenthaltsräume erhalten somit einen gleichwertigen Bezug zum gemeinsamen Garten. Vertikalerschließung und weitere kleinere Funktions- und Nebenräume sind in der schmaleren Raumzone straßenseitig organisiert.

Dem offenen pädagogischen Konzept entsprechen gebaut

Die Gruppen der Kita sind entsprechend dem offenen pädagogischen Konzept als Rollenspielzimmer, Bauzimmer, Werkraum, Atelier, Lesezimmer, Forscherraum und Snozelenraum für alle Kinder vielseitig und flexibel nutzbar.

Das Gebäude wurde an ein Nahwärmenetz angeschlossen. Die Räume des Neubaus werden mit einer Fußbodenheizung beheizt. Alle Räume werden mittels einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung belüftet.

Auch wenn die persönliche Begegnung mit den Kammermitgliedern des BDA sowie ihren Bauherrinnen und Bauherren nicht stattfinden kann: Mithilfe eines Booklets kann Überblick über neue Projekte in Bayern gewonnen werden. Informationen finden sich auf der Website www.byak.de/architektouren in vielen kleinen Filmen. Insgesamt wurden bayernweit 208 Objekte für Architechtouren 2021 ausgewählt.