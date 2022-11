Auf den Weihnachtsmarkt nach Bethlehem: In dieser Allgäuer Gemeinde ist das möglich

Die Bethlehemer Dorfweihnacht ist ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt: 200 geschmückte Christbäume, ein Lagerfeuer und viel Handgemachtes erwartet die Besucher.

26.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

„Der schönste Moment ist für mich, wenn der Pfarrer die Hirten aussendet und diese dann in der Dunkelheit die Laternen an den Buden anzünden“, erzählt Monika Hollick aus Lengenwang. In der Gemeinde gibt es einen Ortsteil namens Bethlehem. Auch wenn das Jesuskind nicht im Allgäu das Licht der Welt erblickt hat, „muss man mit so einem Namen einfach etwas machen und so entstand aus einer Flachserei heraus 2011 die Bethlehemer Dorfweihnacht“, erklärt Hollick.

Seit August wird in Bethlehem gehämmert und gesägt

Sie und ihr Mann Arnold sind große Weihnachtsmarktfans und seit August sägen, schleifen und hämmern die beiden die Holzdekoration für den diesjährigen Markt. Einheimische wie Besucher sollen hier gemütlich zusammenkommen und für eine Weile in eine „heile Welt“ eintauchen. Deshalb gibt es weder grelle Blinklichter noch Ware aus Fernost, dafür Lagerfeuer, 200 geschmückte Christbäume und in den Holzbuden fast ausschließlich Handgemachtes zu kaufen – von Anbietern aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung: „Bei uns finden die Leute tolle Geschenke, die sie nicht im Laden kaufen können.“

Betlehemer Dorfweihnacht als Gemeinschaftsprojekt: Viele Vereine im Ort sind beteiligt

Aus der Dorfweihnacht ist ein Gemeinschaftsprojekt geworden: Einige stricken für den guten Zweck, Vereine musizieren oder bieten allerlei Kulinarisches an und aus dem Pfarrsaal wird ein Stadel, in dem Wolle gesponnen und gewebt wird. Am Wochenende vom 2. bis 4. Dezember ist es heuer soweit. Start ist am Freitag um 17 Uhr.

www.bethlehemer-dorfweihnacht.de

