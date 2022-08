Auf Museums-Safari in Obergünzburg: Das ist in den Sommerferien in der Südsee-Sammlung geboten

Wie fühlt sich die Haut eines Haies an? Kleine und große Besucher können in der Südsee-Sammlung in Obergünzburg auf Entdeckungsreise gehen.

24.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nur wenige Zentimeter ist sie groß, rau fühlt sie sich an – fast schon ein bisschen stoppelig. Es ist die Haut eines Haies. Das kleine Stück ist sorgsam auf Karton geklebt. „Anfassen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht“, sagt Dr. Martina Kleinert und streicht darüber – ehe sie das Stück Haihaut sorgsam zurück in den Koffer legt, den Abenteuer-Südsee-Koffer. „Der ist ein Produkt aus der Corona-Zeit“, sagt die Museumsleiterin. „Wir wollen Kindern, die alleine durch das Museum laufen, einen spannenden Aufenthalt ermöglichen.“ Rätseln, anfassen, ausprobieren und mitmachen lautet die Devise. Dazu laden in den Obergünzburger Museen neben dem Abenteuer-Südsee-Koffer einige Aktionen ein – und am Ende gibt es sogar immer noch etwas zu gewinnen.

Seit Jahrzehnten bekommen Schülerinnen und Schüler in Obergünzburg die Südsee-Sammlung des Kapitäns Karl Nauer gezeigt. Über viele Jahre waren die Masken, Speere und Skulpturen im Heimatmuseum untergebracht. Seit 2009 beherbergt sie der moderne Neubau mitten in Obergünzburg. Über eine Art Portal geht es einmal ans andere Ende der Welt zur Südsee – zu türkisblauem Meer, glühendem Magma und wildem Dschungel. Genau dort findet noch bis 12. September die Museumssafari statt – ein Angebot des Netzwerks „Familien Museen Allgäu“.

14 Museen im Allgäu beteiligen sich an der Museums-Safari

Daran beteiligen sich 14 Einrichtungen im Allgäu, darunter auch die Museen in Obergünzburg. „Die Kinder bekommen ein Rätselheft mit Fragen“, erklärt Kleinert. Wer mindestens drei Museen besucht und die jeweiligen Rätsel geknackt hat, kann an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es drei Übernachtungen im Schloss Kronburg, Sachpreise, Picknick-Körbe sowie Familienpakete des Theaters in Kempten. „Wir hatten schon Familien hier, die ganze Routen mit mehreren Museen auf dem Weg geplant haben“, erzählt Kleinert, während sie durch das Museum führt. Im Obergünzburger Museum dreht sich die Rätsel-Frage um eine Käferkette. Die schillernden Käfer-Flügel glänzen grün wie Perlen. „Das ist eines meiner Lieblingsstücke“, sagt Kleinert und blickt durch das Glas. „Sie ist etwas Besonderes.“

Besonders und ausgefallen sind sowieso einige Gegenstände, die sich in der Südsee-Sammlung finden. Speere baumeln von der Decke. Bunt bemalte Masken schimmern im Licht. Ein besonderes Exponat wartet in der Nähe des Eingangs: eine echte Südsee-Hütte, in der auf der Insel Bunlap Ureinwohner gelebt haben. „Gerade für die Kinder ist das ein besonderes Erlebnis, darin zu spielen.“

Seit mittlerweile über fünf Jahren leitet Martina Kleinert die Museen in Obergünzburg. 2017 trat sie die Nachfolge von Ulrich Habich an. Die Ethnologin lebte selbst zeitweise auf der Insel Pentecost im Staat Vanuatu – in der Südseeregion Papua-Neuguineas, in der auch Kapitän Karl Nauer tätig war. Kleinerts Ziel war es von Anfang an, die Sammlungen weiter wissenschaftlich zu erschließen. Viel davon ist während der Corona-Pause passiert. Die Südsee-Sammlung wurde im Rahmen des bavarikon-Projekts digitalisiert. Alle Objekte sind dort mit Begleittexten auf Deutsch, Englisch und Tok Pisin, der Verkehrssprache von Papua-Neuguinea, für Interessierte zugänglich. Vielleicht kommt eine Vernetzung zustande. Man werde sehen, sagt Kleinert.

Im Heimatmuseum in Obergünzburg wird derzeit die Sonderausstellung "Kaspar-Minde" gezeigt

Lesen Sie auch

Künstlergespräch in Obergünzburg: Wenn Kunst und Wissenschaft aufeinandertreffen

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen potenzielle Ausstellungsstücke vorbeibringen. „Das ist ein laufender Prozess“, sagt Kleinert. Vor allem im Hinblick auf das Historische Museum, das in den 1960er-Jahren eingerichtet wurde. Dort sieht die Museumsleiterin den größten Handlungsbedarf. „Das Museum ist nicht barrierefrei“, sagt sie. Ein paar Highlights hängen deshalb im Gang im Erdgeschoss: Es handelt sich um Gemälde des Obergünzburger Malers Johannes Kaspar. Über eine Treppe und eine schmale Stiege geht es unters Dach, wo derzeit anlässlich des 200. Geburtstags des Malers die Sonderausstellung „Kaspar – Minde. Göttliches Sehen“ zu sehen ist.

Auch hier gibt es ein Kinderprogramm. Passend dazu bietet das Museum bei der Günztaler Ferienfreizeit eine Veranstaltung an: Am Mittwoch, 31. August, stellen die Kinder eigene Farben her und schauen sich das Werkzeug von Johannes Kaspar an. Das Ganze findet in der Kreativwerkstatt im Heimatmuseum statt. Es sind noch Plätze frei. In der Kreativwerkstatt befinden sich auch Vitrinen mit Tierschädeln, Knochen und einem Haigebiss. Denn der Hai hat nämlich nicht nur eine raue Haut, sondern auch ganz, ganz spitze Zähne.

Weitere Informationen zur Museums-Safari gibt es im Internet unter www.familien-museen-allgaeu.de

Lesen Sie auch: Neue Preise: In Obergünzburg dürfen Jugendliche kostenlos ins Museum