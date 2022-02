Aufmerksamer Zeuge vereitelt Unfallflucht in Marktoberdorf

71-jähriger Autofahrer beschädigt in Marktoberdorf ein Fahrzeug und fährt weg. Dank eines Zeugen wurde er schnell ermittelt. Welche Strafe den Mann erwartet.

12.02.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag in Marktoberdorf eine Unfallflucht vereitelt. Laut Polizei fuhr am späten Freitagvormittag ein 71-jähriger Marktoberdorfer auf dem Parkplatz eines Discounters in Marktoberdorf einen geparkten Wagen an. Anstatt sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Mann die Unfallstelle mit seinem Auto. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Vorfall und informierte den Fahrer des geparkten Wagens. Dieser erstattete Anzeige bei der Polizei. Bei einer Inaugenscheinnahme der beiden Autos stimmte das Schadensbild an beiden Fahrzeugen überein. Den eindeutig überführten 71-Jährigen erwartet nun eine Geldstrafe. Auch seinen Führerschein muss der Mann wohl für eine längere Zeit abgeben.

