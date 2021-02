Aufruf der Marktoberdorfer Förster: Jetzt die Waldumbau-Prämie beantragen

Die Bundesregierung will den Waldumbau beschleunigen und stellt privaten Besitzern - auch wegen Corona - eine Beihilfe in Aussicht. Was Waldbesitzer tun müssen.

31.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Waldumbau“ ist aktuell das Zauberwort, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Denn die sind mittlerweile überall im Wald unübersehbar. „Die letzten drei Jahre waren für den deutschen Wald eine Katastrophe: Dürre, Sturm und Borkenkäfer setzen den Wäldern extrem zu“, sagen Moritz Janzen, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Marktoberdorf und sein neuer Mitarbeiter, Förster Stefan Meichelböck. Die Bundesregierung hat deshalb noch 2020 eine Bundeswaldprämie aufgelegt, von der auch private Waldbesitzer profitieren: mit 100 Euro pro Hektar.