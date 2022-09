Ausbau erneuerbarer Energien: Ostallgäu will mehr Solarstrom von den eigenen Dächern

Im Ostallgäu sollen auf landkreiseigene Gebäude nun deutlich mehr Photovoltaik-Anlagen. Eine denkwürdige Debatte im Februar war Auslöser für die Initiative.

26.09.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Der Landkreis Ostallgäu will die landkreiseigenen Gebäude weitestmöglich mit Photovoltaik (PV)-Anlagen bestücken. Dies hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Eine Analyse hatte ergeben, dass im Ostallgäu zwar bereits auf etlichen Gebäuden PV–Anlagen installiert wurden. Aber es gibt noch erhebliches Potenzial, wenn der Landkreis alle Möglichkeiten ausschöpft. (Lesen Sie auch: Drei Stunden Debatte und Kritik an neuem Kreisbauhof bei Marktoberdorf ). Mit zusätzlichen Solarmodulen wäre es möglich, nochmals mehr als doppelt so viel Strom zu erzeugen wie bislang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.