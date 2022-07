Ausflugstipp: Der Kunst nahekommen im Künstlerhaus Marktoberdorf

In Marktoberdorf finden spannende Künstler einen außergewöhnlichen Raum für ihre Werke. Für die Szene im Ostallgäu hat das Künstlerhaus Strahlkraft.

02.07.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Schon das Gebäude macht neugierig. Rot und puristisch hebt sich der Klinkerbau in Marktoberdorf von den anderen Häusern ringsum ab. Kunstkenner wissen: Auch das, was es dort zu sehen gibt, ist besonders. Direktorin Maya Heckelmann präsentiert hier Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst und holt spannende Künstlerpersönlichkeiten ins Haus. (Lesen Sie dazu auch: Musicals, Opern und Klassiker: Das Modeon in Marktoberdorf startet die Saison mit buntem Programm)

Vom Bahnhof aus nur fünf Minuten in eine andere Welt

Warum also als Einheimischer in die Großstadt fahren, wenn man vom Marktoberdorfer Bahnhof in fünf Minuten mitten in einer anderen Welt ist? Die Direktorin pendelt selbst seit zwölf Jahren zwischen München und der Stadt im Ostallgäu hin und her und weiß zu schätzen, dass hier alles viel nahbarer ist. „Ich bin schnell und direkt mit den Besuchern im Gespräch. Auch schrillt nicht sofort die Alarmanlage, wenn sie an die Kunstwerke herantreten.“

Führungen, Ausstellungen und Präsentationen

Um Erwachsenen wie Kindern die Tür zur Kunst aufzumachen, organisiert sie unter anderem Führungen, bei denen die ausstellenden Künstler*innen den Besuchern Fragen beantworten. Auch Ostallgäuer Kunstschaffende sind dabei. Mit der jährlichen Ostallgäuer Kunstausstellung wird das Kunstmuseum für sie zur Plattform. Für 2023 plant Heckelmann eine große Präsentation mit Werken der vergangenen Wettbewerbe. Dann gibt es OstallgäuerKunst in ganzer Fülle - und ziemlich viel zu gucken.

