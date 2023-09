FC Thalhofen will wieder mehr Leichtigkeit ins Spiel bringen

Die Thalhofener wollen ihren Spitzenplatz in der Bezirksliga verteidigen. Bei Niedersonthofen/Martinszell soll bei der Mannschaft die Leichtigkeit zurückkehren.

09.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Auch nach seinem Auftritt am Samstag, 9. September, will der FC Thalhofen ungeschlagener Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga sein. Die Mannschaft vom Mühlsteig gastiert bei der SG Niedersonthofen/Martinszell. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in Martinszell.

Die Heimelf verlor am vergangenen Wochenende klar mit 0:4 beim Tabellennachbarn Babenhausen und wird diese herbe Niederlage wieder gut machen wollen. Derzeit steht die Mannschaft von Spielertrainer Felix Thum auf dem achten Rang mit zehn Punkten aus den ersten sieben Spielen der Saison.

Der FC Thalhofen hat in dieser Saison als einzige Mannschaft noch keine Niederlage zu verzeichnen

Der FC Thalhofen hingegen ist als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage und führt die Tabelle mit 15 Punkten an. Das vorige Spiel gewann er zuhause mit 2:0 gegen den TSV Haunstetten. Dennoch ist die Elf mit der eigenen Leistung nicht zufrieden und muss sich die Punkte immer sehr hart erkämpfen.

„Am Wochenende wollen wir wieder mehr Leichtigkeit in unser Spiel bringen“, so zumindest der Plan von Trainer Florian Niemeyer. Besonders das Spiel bei eigenem Ballbesitz ist momentan etwas schwerfällig. Die spielerische Freude, welche in der Vorbereitung und zu Beginn der Saison zu sehen war, ist dabei etwas abhandengekommen. Nichtsdestotrotz fährt der FC Thalhofen mit recht breiter Brust nach Martinszell und will die nächsten drei Punkte sammeln, um auch in der nächsten Woche noch an der Spitze der Tabelle zu stehen.

Die Thalhofener sind für die Begegnung mit Niedersonthofen/Martinszell gut aufgestellt

Dafür steht Florian Niemeyer nahezu der gesamte Kader zu Verfügung. Nico Beutel und Jakob Zeiler sind wieder vom Urlaub zurück. Demnach stehen, bis auf die Langzeitverletzten Robin Thiel und Patrick Reichhart, alle Spieler zur Verfügung.

Kader des FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Nico Beutel Janik Suske, Robin Volland, Fabian Hartmann, Luca Csauth, Julien Drimml.

