Auto bei Günzach in Vollbrand: Mutter und Sohn können sich gerade noch retten

Das Auto einer 38-Jährigen hat bei Günzach plötzlich angefangen zu qualmen. Mit ihrem Sohn verließ sie das Fahrzeug, das kurz darauf anfing zu brennen.

12.07.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Das Auto einer 38-jährigen Frau hat am Montagvormittag auf der Strecke von Aitrang nach Günzach Feuer gefangen. Nach Agaben der Polizei Marktoberdorf war sie gerade mit ihrem Sohn in diese Richtung gefahren, als plötzlich Rauch aus dem Motor aufstieg. (Lesen Sie dazu auch: Brennendes Auto auf Firmenparkplatz in Marktoberdorf: Besitzer reagiert schnell)

Sofort angehalten und ausgestiegen

Umgehend blieb die 38-Jährige stehen und verließ mit ihrem Sohn sofort das Fahrzeug. Kurz daruaf stand es in Flammen. Die freiwilligen Feuerwehren Günzach und Obergünzburg löschten den Brand schnell. Dennoch brannte das Auto komplett aus. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Bisher ist die Brandursache unklar. Die Polizei geht jedoch von einem technischen Defekt aus. Während der Löscharbeiten und der Abschleppung des ausgebrannten Wagens war die Aitranger Straße für circa zwei Stunden gesperrt.

Lesen Sie auch: Szenario mit verunglücktem Bus und 20 Verletzten: So lief die Großübung in Marktoberdorf