Auto bleibt bei Reinhardsried direkt auf den Bahngleisen liegen

Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei Reinhardsried von der Fahrbahn abgekommen und auf den dortigen Bahngleisen zum Stehen gekommen. Der Mann war betrunken.

21.07.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Ein alkoholisierter 28-jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Reinhardsried und Görwangs (Ostallgäu) mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Sein Wagen kam mitten auf den dort verlaufenden Bahngleisen zum stehen. (Lesen Sie dazu auch: 16-jähriger Fahranfänger in Biessenhofen mit Alkohol am Steuer erwischt)

Die Böschung hinaufgefahren

Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rollte die Böschung hinauf auf die Gleise. Die Bahnstrecke musste bis zur Bergung des Fahrzeugs für den Zugverkehr gesperrt werden. Zusätzlich musste ein Notfallmanager die Gleise danach auf etwaige Schäden überprüfen.

Der Mann war betrunken gefahren

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer den Geruch von Alkohol fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum nach Kempten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des 28-Jährigen sichergestellt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Die Gleise blieben dagegen unbeschädigt.

