27-Jähriger setzt Auto in Marktoberdorf bei Glätte auf die Leitplanke

Sehr glatt war es Freitagfrüh in der Region auch auf Nebenstrecken. Es kam zu Glätteunfällen. Ein Pkw wurde auf die Leitplanke gesetzt, ein anderer aufs Dach.

21.01.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Zu einigen Glätteunfällen ist es am Freitagmorgen nach Auskunft der Polizeiinspektion in und um Marktoberdorf gekommen. Ein kurioser Unfall ereignete sich unter anderem gegen 8 Uhr in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Höhe Firma Rösle und V-Markt.

Der Unterboden und die Frontstange sind so beschädigt, dass der Abschleppwagen kommen muss.

Ein Fahrer (27) aus Kempten setzte seinen Mercedes Vito dort "aus Unachtsamkeit" auf die Leitplanke, berichtet die Polizei. Unterboden und Frontstange wurden dadurch so beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe liegt laut stellvertretendem Inspektionsleiter Armin Stich von der Polizei bei ungefähr 1000 Euro.

Kurioser Glätteunfall in Marktoberdorf nahe V-Markt und Firma Rösle. Bild: Heiko Wolf

Auch ein Unfallschwerpunkt bei Eisesglätte: Der Dachsee zwischen Bernbach und Ob. Eine Autofahrerin wird verletzt.

Auch zwischen Bernbach und Ob kam es glättebedingt zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-jährige Ostallgäuerin wurde dabei leicht verletzt. Bei geringer Geschwindigkeit geriet sie in Höhe Dachssee so ins Rutschen, dass sich ihr Auto aufs Dach legte (5000 Euro Schaden). "An der Stelle ist es bei solcher Witterung fast immer glatt", sagt Polizeibeamter Stich. (Lesen Sie auch: Gefahrenstellen auf der Straße. Wo für Ostallgäuer Autofahrer bei Eis und Schnee Gefahren lauern.)

Auf dem B12-Pendlerparkplatz bei Geisenried bleibt ein Lastwagen im Bankett hängen.

Außerdem blieb am B12-Pendlerparkplatz bei Geisenried ein Lastwagen mit seinen Reifen im Bankett hängen. Dessen Fahrer hatte sich „nach einer Lenkpause dort festgefahren“, berichtet Stich, der auch drauf verweist, dass es am Freitagmorgen gerade auf Nebenstrecken sehr glatt war.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch