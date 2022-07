Auto überschlägt sich bei Geisenried: Fahrer schwer verletzt

Ein 27-Jähriger Autofahrer ist nahe Geisenried ohne ersichtlichen Grund von der Straße abgekommen. Dabei überschlug sich sein Auto. Er verletzte sich schwer.

26.07.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Ein 27-Jähriger ist am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Engratsried und Thalhofen (Ostallgäu) von der Straße abgekommen. Sein Auto überschlug sich mehrmals. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf gab es keinen ersichtlichen Grund dafür. (Lesen Sie dazu auch: Quer über die Fahrbahn geschleudert: 61-Jährige bei Unfall auf B12 verletzt)

Der Verletzte befreite sich selbst aus dem Fahrzeug

In einer Buschgruppe neben der Straße kam das Auto seitlich zum Liegen. Obwohl der Fahrer schwer verletzt war, konnte er sich befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Kaufbeuren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten den Geruch von Alkohol fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde ebenfalls angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Am Auto des 27-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 1500 Euro. Wie hoch der Schaden am Buschwerk ist, konnte nicht beziffert werden.

Lesen Sie auch: Autofahrerin übersieht bei Aitrang einen Jugendlichen auf dem Motorrad