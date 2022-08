Auto und Traktor kollidieren bei Altdorf: 76-Jähriger verletzt

Traktorfahrer wollte bei Altdorf abbiegen. Doch in diesem Moment überholt ein Autofahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

14.08.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Am Samstagvormittag ist bei Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 52-jähriger Landwirt mit seinem Traktor die B 16 von Biessenhofen kommend in Richtung Marktoberdorf. An der Abzweigung zur Lorettokapelle wollte er mit dem Traktor nach links abbiegen. Laut Zeugenaussagen hatte er sich hierzu frühzeitig links eingeordnet und den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt. Dennoch wurde er von einem 76-jährigen Pkw-Fahrer, welcher zwei Fahrzeuge hinter dem Traktor fuhr, überholt. Als der Landwirt abbog,kam es zum Zusammenstoß. Der 76-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.