Autofahrer (21) kommt bei Biessenhofen von B12 ab

Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Ein Autofahrer war unter Alkoholeinfluss auf der B12 unterwegs. Bei Biessenhofen ist er von der Fahrbahn abgekommen.

24.09.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Ein verletzter Autofahrer und 6000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls bei Biessenhofen. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 4.20 Uhr auf der B12 von Kaufbeuren in Richtung Marktoberdorf unterwegs. Im zweispurigen Bereich auf Höhe Mooshütte geriet der Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam an einem Baum hinter der Mooshüttenzufahrt zum Stehen. Der junge Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Dem Fahrer wurden Blut und sein Führerschein abgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Mauerstetten war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.