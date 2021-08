Autofahrer aufgepasst: Ab Montag Vollsperrung der B472 zwischen Geisenried und Thalhofen

In Marktoberdorf sind gute Nerven gefragt. Weil die B472 einen neuen Fahrbahnbelag erhält, ist der Abschnitt fünf Tage dicht. Wie der Verkehr umgeleitet wird.

Weil der Fahrbahnbelag auf der B 472 erneuert wird, ist der Streckenabschnitt zwischen Geisenried und Thalhofen ab Montag komplett gesperrt. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Freitag, 20. August.

Neue Asphaltdecke im Gewerbegebiet Marktoberdorf West

Auf der B 472 wird nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Kempten im Bereich des Gewerbegebietes Marktoberdorf West die Asphaltdecke erneuert. Da die erforderlichen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten über die gesamte Fahrbahnbreite ausgeführt werden, ist eine Sperrung des Streckenabschnittes unumgänglich. Die Baustelle beginnt von Geisenried kommend nach der westlichen Einmündung in den Röntgenring und endet in Richtung Marktoberdorf vor der östlichen Einmündung in den Siemensring. Die Gewerbebetriebe bleiben über diese Zufahrten durchgehend erreichbar. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 16. August, um 8.30 Uhr und endet voraussichtlich am Freitag, 20. August, um 18 Uhr. (Weitere aktuelle Meldungen zum Verkehr im Allgäu finden Sie hier.)

Auch der Anschluss zur B12 ist unterbrochen

Aufgrund der Bauarbeiten ist die Verbindung zwischen Marktoberdorf und der B 12-Anschlussstelle Geisenried unterbrochen. Daher wird der Verkehr durch Marktoberdorf und Geisenhofen über die OAL 10 zur Anschlussstelle Geisenried geleitet. Aus südöstlicher Richtung erfolgt die Umleitung zur B 16 Ortsumfahrung Marktoberdorf und schließlich zur Anschlussstelle Altdorf. Da die Einmündung der Kreisstraße OAL 7 in den Baustellenbereich führt, wird der Verkehr der OAL 7 über Oberthingau und Geisenried umgeleitet.

Die Bauarbeiten wurden in die verkehrsarme Zeit der Schul- und Betriebsferien terminiert. Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen.

Informationen gibt es auch unter https://www.stbake.bayern.de/.

