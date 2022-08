Autofahrer hinterlässt in Unterthingau eine Spur der Verwüstung

Ein 44-Jähriger rammt in Unterthingau mit seinem Wagen gleich mehrere Autos. Der Schaden ist beträchtlich. Das gibt die Polizei als Ursache für die Unfälle an.

Da hat es ein Autofahrer in Unterthingau aber gewaltig krachen lassen – im wahrsten Sinne des Wortes. Unklar ist, ob er davon überhaupt etwas mitbekommen hat oder er nach den Karambolagen bewusst von den Unfallstellen geflüchtet ist.

Auf kurzer Strecke durch Unterthingau mehrere Autos demoliert

In der Nacht auf Sonntag war ein 44-jähriger mit seinem Wagen in Unterthingau vom Kirchenweg zu einer Tankstelle in der Kemptener Straße unterwegs. Auf dieser Strecke beschädigte er nach Angaben der Polizei Marktoberdorf drei geparkte Fahrzeuge und eine Hecke. Zeugen hatten die Vorfälle beobachtet und der Polizei das Kennzeichen mitgeteilt.

Zeugen geben der Polizei den entscheidenden Tipp

Eine Streife traf den Mann schießlich in der Kemptener Straße in seinem beschädigten Fahrzeug an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana im Auto aufgefunden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der von der Polizei geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 37.000 Euro.

