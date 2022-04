Weil er das Schild ignoriert hat: Autofahrer landet in Marktoberdorf auf einer Verkehrsinsel

Weil ein Autofahrer ein Verkehrsschild missachtet, muss er das teuer bezahlen. Er landet auf einer Verkehrsinsel. Auch ein zweiter Unfall hat es in sich.

29.04.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat ein 56-jähriger Autofahrer die Brückenstraße in Marktoberdorf stadteinwärts befahren. In Höhe eines Autohauses wollte er nach links abbiegen - obwohl ein Verkehrszeichen deutlich nur den Verkehr nach geradeaus gestattet. Die Folge: Beim Abbiegen überfuhr der Mann die Verkehrsinsel und streifte ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.300 Euro.

Fehler beim Überholen in Marktoberdorf

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag musste ein 64-Jähriger mit seinem Transporter verkehrsbedingt hinter einem Auto halten, das ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Als der Gegenverkehr durchgefahren war und der 64-Jährige losfahren wollte, wurde er in diesem Moment von einer 51-jährigen Autofahrerin überholt. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem Streifzusammenstoß, die Außenspiegel wurden demoliert. Es entstand ein Sachenschaden von insgesamt 600 Euro.