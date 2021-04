Autofahrer mit über zwei Promille in Obergünzburg unterwegs

Aufmerksame Mitarbeiterin eines Supermarktes gab der Polizei den Hinweis. Was die Beamten erlebten, als sie bei dem Mann zu Hause vorfuhren.

25.04.2021 | Stand: 14:15 Uhr

Mit einem Alkoholwert von über zwei Promille ist ein Autofahrer am Samstagabend in Obergünzburg unterwegs gewesen. Eine Mitarbeiterin eines Supermarkts hatte die Polizei informiert, dass ein stark betrunkener Mann vom Parkplatz des Supermarktes in Obergünzburg losgefahren sei. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift durch eine Streife der Polizeiinspektion Kaufbeuren trafen die Beamten den 35-jährigen Autofahrer an. Da er starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.