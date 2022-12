Autofahrerin (32) rammt in Marktoberdorf einen Schneepflug

Weil sie zu schnell fuhr, rutschte eine Fahrerin (32) in Marktoberdorf in einer scharfen Kurve ins Räumschild eines Schneepflugs. Das war aber noch nicht alles.

18.12.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Mehrere glättebedingte Rutschunfälle haben sich in der Stadt Marktoberdorf ereignet, der spektakulärste davon am Freitagmorgen um 7.10 Uhr. Vom Fendt-Kreisel kommend, rutschte eine Autofahrerin (32), die in Richtung V-Markt unterwegs war, in der scharfen Rechtskurve auf schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Die Frau, die laut Polizei für die Witterung zu schnell unterwegs war, prallte mit ihrem Wagen in das Räumschild eines entgegenkommenden Schneepfluges. Sie blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand aber Schaden von 4500 Euro.

Danach kracht noch eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen das Unfallauto ...

Sie sicherte die Unfallstelle danach ordnungsgemäß ab. Eine 21-jährige Autofahrerin, die ebenfalls in südliche Richtung unterwegs war, touchierte jedoch mit ihrem Pkw im Vorbeifahren das Unfallauto der 32-Jährigen, an dem ein weiterer Schaden von circa 500 Euro entstand. (Lesen Sie auch: Auto kracht bei Willofs gegen Schneepflugaufbau von Traktor.)

Senior rutscht in Marktoberdorf mit seinem Auto gegen einen ordungsmäßig geparkten Wagen

Ebenfalls ohne Verletzte ging ein Unfall aus, der sich am Freitag gegen 8.35 Uhr ereignete. Ein Autofahrer (74), der für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs war, wollte von der Lächlerstraße der abknickenden Vorfahrt nach links in die Saliterstraße folgen. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet er ins Rutschen und schlidderte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es entstand Schaden von 9000 Euro.

18-jähriger Autofahrer kollidiert mit anderem 18-jährigen Autofahrer

In der Brückenstraße stadteinwärts wiederum rutschte am Freitag gegen 10 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer einem gleichaltrigen, entgegenkommenden Fahrer mit dem Wagen ins Auto. Beide blieben unverletzt. Unfallschaden 13.000 Euro. Der Unfallfahrer wollte unerlaubt in die Sudetenstraße einbiegen, brach aber das Abbiegen ab, als er seinen Fehlen bemerkte. Dabei rutschte er mit seinem Auto in den Gegenverkehr.