Autofahrerin baut aus Schreck bei Bertoldshofen einen Unfall

Weil ihr unvermutet an einer Engstelle ein Auto entgegenkam, hat eine Frau nahe der Tunnelbaustelle bei Bertoldshofen ihr Auto gegen eine Leitplanke gesetzt.

28.10.2021 | Stand: 15:33 Uhr

Zu einem etwas kuriosen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 472 an der Engstelle zwischen Tunnelbaustelle und Ortseingang Bertoldshofen gekommen. Als ihr an der Stelle ein Wagen entgegenkam, erschrak eine Autofahrerin derart, dass sie nach rechts lenkte und eine Leitplanke touchierte.

Die Polizei Marktoberdorf bittet um Zeugenhinweise

Bei dem Verkehrsunfall gab es keine Verletzten. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter 08342/9604-0.