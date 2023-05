Dieser Roboter drückt in Marktoberdorf die Schulbank

Nein, sein Name ist nicht R2-D2, sondern AV1. Der Avatar kommt in der Realschule Marktoberdorf zum Einsatz. Er soll chronisch kranken Schülern helfen. Klingt futuristisch? Ist es auch.

25.05.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Das Gerät, das Landrätin Maria Rita Zinnecker an diesem Morgen in den Händen hält, ist kaum größer als ein Mixer. Es ist klein, weiß, hat zwei Augen und einen beweglichen Kopf. Jedoch handelt es sich bei AV1, so sein offizieller Name, nicht um eine Küchenmaschine. AV1 ist ein Avatar. Um genau zu sein: der erste Avatar, der an einer Ostallgäuer Schule zum Einsatz kommt. Die Realschule Marktoberdorf ist ab sofort stolzer Besitzer des Roboters. „Für uns geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung“, sagt der stellvertretende Schulleiter Daniel Mair. Denn mit dem kleinen Gerät erwartet die Schule große Verbesserungen: Chronisch kranke Kinder sollen damit am Unterricht teilnehmen können. Wie das genau funktioniert, erklärt Mair bei der offiziellen Übergabe durch die Landrätin.

