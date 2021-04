AZ-Leser findet großes Insekt im Ostallgäu

Was ist denn das für ein stattliches Insekt? Wer kann etwas mit diesem ungewöhnlichen Flieger anfangen? Ein Insektenexperte hat das Tierchen erkannt.

12.04.2021 | Stand: 10:25 Uhr

Ein „unbekanntes Flugobjekt“ entdeckte Georg Salein aus Oberostendorf in einer Bienenbeute. Das etwa sechs Zentimeter große Insekt sei – so Saleins Vermutung – wahrscheinlich im Herbst in die Bienenbeute hineingekrabbelt und, nachdem das Einflugloch verkleinert worden ist, nicht mehr herausgekommen. Um herauszufinden, um welches Insekt es sich hierbei handelt, bat er die AZ-Leser um Hilfe.

Vogel- und Insektenexperte aus dem Allgäu identifiziert Insekt

Der Ostallgäuer Vogel- und Insektenexperte Bruno Elischer meldete sich daraufhin: „Nach dem, was davon noch übrig ist, kann es sich eigentlich nur um einen dicken Brummer handeln, der Honig liebt und das oft mit seinem Leben bezahlen muss.“ Diese Schwärmer fliegen laut Elischer von Süden her ein und sogar bis Island hinauf. Sie lebten beispielsweise in Italien, aber der Bestand dort werde immer wieder ergänzt durch einfliegende Exemplare aus Nordafrika. „Eine beeindruckende Flugleistung“, sagt Elischer. (Lesen Sie auch: Nur Geduld: Warum der Frühjahrsputz im Garten noch warten sollte)

Totenkopfschwärmer können trotz ihrer Größe pfeilschnell fliegen

Dieser Totenkopfschwärmer sei mit bis zu neun Gramm Körpergewicht ein schweres Insekt, dabei könnten sie pfeilschnell fliegen. Der Artname atropos kommt von atropa, das ist die Tollkirsche. „Die nicht zu übersehenden Raupen fressen also Nachtschattengewächse, die für uns giftig sind“, so der Experte. Bei uns könne sich keine Population halten, weil es im Winter einfach zu kalt ist. Die Tiere fliegen also jedes Jahr bis von Nordafrika bei uns ein. Bestimmt nicht zur Freude der Bienen. Elischer appelliert deshalb: „Liebe Imker, drückt bitte beim heutigen Insektensterben wegen eines Tropfen Honigs ein Auge zu.“

