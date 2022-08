AZ mit neuem Gesicht: So kommt die erneuerte Zeitung bei Leserinnen und Lesern an

Beim Austausch über die neue AZ bekam das neue Design in Obergünzburg viele konstruktive Rückmeldungen. Auch die lokale Berichterstattung ist Thema.

07.08.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Jede Menge konstruktiver Rückmeldungen zum neuen Design erhielten Verlag und Redaktion der Allgäuer Zeitung am Freitag beim Obergünzburger Wochenmarkt. So erntete die neue Schrift neben deutlichem Lob auch Tadel. Berta und Hermann Graf (87) gefiel das neue Gesicht der Zeitung insgesamt gut – beide fanden die Serviceseite in früherer Optik jedoch übersichtlicher.

Obergünzburger äußert ein Herzensanliegen

Hans Ruther hielt die Schrift bei Namenstagen für zu klein, zudem vermisste er die früher abgedruckten Höchst- und Tiefsttemperaturen. Robert Müller vom Wochenmarktverein gab der Redaktion ein Herzensanliegen mit auf den Weg: „Berichtet mehr aus Obergünzburg! Wir sind das zweite Zentrum im mittleren Ostallgäu und kommen im Blatt zu kurz.“

