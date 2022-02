Azubis bauen in Marktoberdorf ein Auto ganz aus Schnee

Auszubildende der Autowelt Fischer in Marktoberdorf haben einen Mazda ganz aus Schnee nachgebaut. Was steckt hinter der Azubi-Aktion?

05.02.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Einer ungewöhnlichen Aufgabe haben sich Auszubildende der Autowelt Fischer in Marktoberdorf gestellt. Es ging dabei nicht um Reparaturen oder sonstige typische Arbeiten in einem Autohaus oder einer Autowerkstatt. Als Aktion zur Teambildung („Teambuilding“) bekamen sie vielmehr den Auftrag, einen Mazda ganz aus Schnee zu bauen.

Marktoberdorfer Autohaus: "Den Azubis hat es Spaß gemacht!"

„Dass es ihnen Spaß gemacht als zusätzliche Abwechslung im Arbeitsalltag, kann jeder am Ergebnis sehen“, schreibt das Autohaus in einer Pressemitteilung zu der Aktion. Und weiter: Die Arbeit in einem Autohaus stecke eben voller Überraschungen.