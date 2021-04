In einem Waldstück in Apfeltrang haben Unbekannte mehrere junge Fichten beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

24.04.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Mehrere junge Fichten sind in einem Waldstück in Apfeltrang mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Waldbesitzer die Schäden am Donnerstag fest. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

900 Euro Schaden an Fichten in Apfeltrang

Der Schaden liegt bei etwa 900 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 08342/96040 melden.

