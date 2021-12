Auch in schwerer Zeit: Bürgermeister von Marktoberdorf fordert Respekt

Marktoberdorfs Bürgermeister Hell spricht von blank liegenden Nerven wegen der Pandemie. Er mahnt zu gegenseitiger Rücksicht. So beschreibt er das Jahr.

23.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Impfpflicht, immer neue Wellen durch ein mutiertes Virus, Schließungen in Handel, Gastronomie, Hotellerie, von Kinos und Sportstätten, Kontaktbeschränkungen, einbrechende Umsätze, volle Intensivstationen in Krankenhäusern: Es ist nicht leicht, mit Corona und all seinen Folgen zu leben. Oder wie Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell es formulierte: „Was die Pandemie betrifft, liegen bei vielen die Nerven blank.“ Es gebe viele Streitthemen in unserer Gesellschaft: Klimawandel, Corona, Impfung. „Aber egal, wie jeder einzelne denkt: Es gibt keine Rechtfertigung dafür, auf den gegenseitigen Respekt zu verzichten!“