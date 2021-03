Corona-Müll und weite Wege zum Schnelltest: Obergünzburger sprechen mit Bürgermeister im Stream

Mit rund 170 Teilnehmern fand die Bürgerversammlung in Obergünzburg erstmals im Livestream statt. Kritisiert wurden der Corona-Müll und die Testmöglichkeiten.

Erstmals in ihrer Geschichte fand die Bürgerversammlung der Marktgemeinde als Livestream im Internet statt. Rund 170 Bürgerinnen und Bürger verfolgten vor ihren heimischen Bildschirmen, wie Bürgermeister Lars Leveringhaus aus dem Sitzungssaal im Pflegerschloss zunächst einen Überblick über die aktuelle Finanz- und Projektlage gab.

Änderungen im Bürgerservice

Dabei ging er auch auf die Verbesserungen im Bürgerservice ein: Termine in Einwohnermeldeamt und Bürgerbüro können inzwischen online gebucht werden, andere Behördengänge sind komplett online möglich. Ganz neu organisiert wurde die Feststellung der Verbrauchsstände bei der Wasserversorgung: Die Hauseigentümer werden Anfang Mai die Ableseformulare erhalten und können diese wahlweise per Postkarte, auf der Website der Marktgemeinde oder per QR-Code auf dem Smartphone abgeben.

Nach dem etwa eineinhalbstündigen Vortrag beantwortete das Oberhaupt der Marktgemeinde rund eine Stunde lang die vorab per E-Mail zugesendeten Bürgerfragen. 18 Personen hatten teils mehrere Fragen eingereicht.

Ebersbacher wünschen sich Querungshilfe über Hauptstraße

Von Ebersbacher Bürgern kamen Anregungen zur Verbesserung der Verkehrssituation, etwa zur Einrichtung einer Querungshilfe über die Hauptstraße auf der Höhe der Käserei, zur Beibehaltung des Parkverbots auf dem Dorfplatz und zum weiteren Gehwegausbau. Der Bürgermeister sicherte zu, diese Anliegen aufzunehmen und im Marktrat zu behandeln. Tanja Mahler erkundigte sich nach dem Stand der Planungen für den Radweg zwischen Obergünzburg und Hauprechts. Planungen gebe es derzeit keine, sagte Lars Leveringshaus, „aber wir wissen, dass dieser Radweg eine gute Idee ist.“ Peter Reitebuch wollte wissen, wann endlich der Glasfaseranschluss im Rahmen des Höfebonus-Programms erfolgen werde. Antwort: Das ausführende Unternehmen Allgäu DSL hat den Ausbau bis Herbst 2021 zugesagt.

Entsorgung kontaminierter Masken in der Kritik

Ein Großteil der übrigen Fragen drehte sich um Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Zwei Bürger wünschten sich Sondermüllbehälter zur Entsorgung kontaminierter Masken, damit das infektiöse Material nicht offen herumliegt. Der Bürgermeister entgegnete, dass der richtige Entsorgungsweg für die Einwegmasken der Restmüllbehälter sei, da Restmüll verbrannt wird. Er bat nachdrücklich darum, Masken nicht in die Landschaft zu werfen, da sie nicht verrotten. (Lesen Sie auch: Müllproblem im Ostallgäu: Menschen entsorgen Abfälle einfach irgendwo)

Cornelia Laubert wünschte sich im Marktblatt die regelmäßige Veröffentlichung einer Corona-Statistik für Obergünzburg, aus der man die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten wie auch die der Genesenen und daran Verstorbenen ersehen könne. Eine solche Statistik gibt es nicht und sie ist auch nicht geplant, hieß es dazu.

Für Corona-Schnelltests bis nach Kaufbeuren oder Marktoberdorf fahren

Manuel Gmeinder beklagte, dass man die Schnelltests, die als Voraussetzung zum Besuch im Seniorenheim verlangt werden, nicht in Obergünzburg machen kann, sondern dafür nach Kaufbeuren oder Marktoberdorf fahren muss. Er frage sich, ob das extra so kompliziert gehandhabt werde, damit keine Besucher ins Heim kommen. Zu diesem Aspekt könne er nichts sagen, meinte der Bürgermeister, aber die Marktgemeinde werde in nächster Zeit keine Schnelltests anbieten.

Einzelne hadern mit Maskenpflicht auf Friedhof

Zwei Mütter fragten, warum die Kinder nicht in den Kindergarten dürfen, obwohl doch Erwachsene zur Arbeit gehen bzw. kleine Kinder nur selten an Corona erkranken. Sie bekamen zur Antwort, dass die Marktgemeinde als öffentliche Trägerin des Kindergartens sich an die Gesetze und Verordnungen des Freistaats halten müsse.

Drei Bürger haderten mit der generellen Maskenpflicht auf dem Friedhof, die nicht nur für Beerdigungen, sondern auch für einzelne Besucher gilt. Lars Leveringhaus entgegnete, dass die FFP2-Maskenpflicht von der Gemeinde angeordnet worden sei, weil sie auf einer Begegnungsfläche wie dem Friedhof der Sicherheit aller diene.

