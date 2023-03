Fahrer mit 153 km/h auf der B12 bei Unterthingau geblitzt

Auf der B12 bei Unterthingau hat die Polizei einen Fahrer erwischt, der mit 153 km/h statt der erlaubten 100 km/h auf der Bundesstraße unterwegs war.

14.03.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B12 bei Unterthingau (Landkreis Ostallgäu) hat die Polizei am Montagvormittag einen Fahrer geblitzt, der mit 153 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war. Das teilen die Beamten mit. Der 48-Jährige war gerade auf dem Weg von Kempten in Richtung Kaufbeuren. Er überholte dabei mehrere Lkw und Pkw und benutzte auch die Sperrfläche. Den 48-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.