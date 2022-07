B16: Rentner (87) rammt Kreisverkehr Höhe Altdorf

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer(87), der den Kreisel bei Altdorf wohl übersehen hatte. Er wurde bei dem Unfall, bei dem er ihn rammte, nur leichtverletzt.

19.07.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Am Montagabend gegen circa 23 Uhr hat ein 87-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 16 bei Biessenhofen in Richtung Marktoberdorf einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei übersah er den Kreisverkehr Höhe Altdorf und überfuhr ihn mit seinem Auto. "Anschließend flog er nach rechts von der Fahrbahn ab in die angrenzende Wiese. wo er sich dann mehrfach überschlug", berichten die Beamten. (Lesen Sie auch: Laster verliert in Marktoberdorfer Kreisverkehr Getränkekisten.)

Wagen landet "total demoliert" in der Wiese. Totalschaden: 30.000 Euro

Sein Wagen blieb total demoliert in der Wiese liegen. Beim Abkommen von der Fahrbahn touchierte der Mann mit dem Auto noch einen Baum. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Kaufbeuren. Am Fahrzeug des 87-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Auch an der Wiese entstand ein laut Polizei nicht unerheblicher Flurschaden. (Lesen Sie auch: Betrunkener Autofahrer fährt über Kreisverkehr und touchiert mehrere Verkehrszeichen.)