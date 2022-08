Gutachten bestätigt: Bachmuscheln am Ette bekommen zu wenig Wasser

Ein Gutachten hat ergeben: Die Bachmuscheln bekommen zu wenig Wasser. Fließt nun wieder mehr Wasser aus dem Ette? Das Landratsamt gibt Antworten.

26.08.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Sonnenschein satt und fast 30 Grad Grad: Am Donnerstagnachmittag scheint am Ettwieser Weiher in Marktoberdorf alles zu stimmen. Kinder planschen im seichten Wasser des Badesees, das Lachen von Jugendlichen, die von der Badeinsel springen, schallt herüber. Und doch: Ganz ungetrübt ist die Freude an diesem Tag nicht. Denn trotz bester Badebedingungen tummeln sich auf dem Spielplatz am „Ette“ nur eine handvoll Kinder. „Normalerweise ist dort voll“, sagt Kiosk-Betreiber Lutz Stühring. Nach wie vor kommen weniger Badegäste an den sonst so beliebten Badesee. Und das, obwohl der Pegel dort dank der Regenfälle augenscheinlich wieder Normalniveau erreicht hat.

