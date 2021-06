Band spielt Arrangements französischer Chansons auf Bühnen im Allgäu

Stefan Edelmann und Band sind seit einigen Jahren mit französischen Chansons in eigenen Arrangements auf Bühnen unterwegs. Die Band hat eine CD zusammengesellt.

Mit französischen Chansons in eigenen Arrangements sind Stefan Edelmann und Band seit einigen Jahren auf den Bühnen in der Region unterwegs. Allerdings fand das letzte Konzert coronabedingt vor ziemlich genau einem Jahr statt. Damals vor Publikum in der Kleinen Kunstbühne Mobilé in Marktoberdorf. Mit professioneller Hilfe von Bernhard Hanke haben Edelmann und Band nun eine CD mit dem Konzertrepertoire zusammengestellt, so, wie es auch an jenem letzten Konzertabend im Mobilé zu hören war.

CD mit Liedern über Liebe und Melancholie

Die CD trägt den Titel "Chansons d’amour … et d’automne" - handelt also von Liebe und herbstlichen, melancholischen Gefühlen. Zu hören sind Chansons von Georges Brassens, Jacques Brel, Nino Ferrer und weiteren Legenden der französischen Chansonkunst. Da beschwört ein Liebhaber seine Geliebte, dass sie ihn nicht verlassen soll. An einen guten Menschen richtet Bassens sein "Chanson pour l’Auvergnat", und in einem anderen Stück geht es um die tapfere Margot.

Fünfköpfige Band im Allgäu unterwegs

Kritiker Simon Behr hat im März 2020 in der AZ über dieses Konzert geschrieben: "Die poetischen Texte der Lieder, von einer unbestimmten Sehnsucht bewegt, zwischen Nostalgie und Melancholie changierend, ließen einen hinwegträumen an einen fernen Ort am Meer, an dem man der Zeit beim Vergehen zusehen kann (Faire des ronds dans l’eau), an einen Ort weit im Süden (Le Sud, Syracuse) oder ein kleines Dorf im Herzen Frankreichs (Brave Margot)." Mit dabei sind neben dem Sänger Stefan Edelmann in der Band Regina Bermann (Querflöte und Violine), Jürgen Junggeburth (Kontrabass), Florian Mayer (Saxofon und Klarinette) und Robert Schilhansl (Gitarre).

