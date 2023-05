Unterwegs auf einem Baukran in 52 Metern Höhe: So geht es mit der Grundschule St. Martin voran

Auf der Baustelle der Martinsschule in Marktoberdorf wächst das neue Gebäude. Polier Tobias Huber zeigt den Baufortschritt aus einer ganz neuen Perspektive.

19.05.2023 | Stand: 18:40 Uhr

52 Meter ragt der eiserne Koloss im Herzen von Marktoberdorf in den Himmel. Die Rede ist nicht von einem Hochhaus, sondern von einem der beiden Baukräne der Firma Kreuzer, die über der Baustelle der Grundschule St. Martin thronen. Im Juli 2022 ist der Grundstein für das Projekt gelegt worden. Seitdem wird fleißig an dem neuen Schulgebäude gewerkelt, in dem die Schülerinnen und Schüler mehr Platz haben sollen. Wie der Bau voranschreitet, ist von oben am besten zu sehen.

