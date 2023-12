Baum bricht unter Schneelast und stürzt auf B12 bei Kraftisried

Die B12 in Richtung Kempten war am Donnerstag kurzzeitig gesperrt. Grund war ein umgestürzter Baum, der der Schneelast nicht länger standhalten konnte.

01.12.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Im Ostallgäu hat es am Donnerstag zwei Einsätze wegen umgestürzter Bäume gegeben. Unter der schweren Schneelast hatten die Bäume nachgegeben und sind umgefallen, teilt die Polizei mit.

Lkw stößt mit umgestürztem Baum auf B12 zusammen

Am Donnerstagnachmittag lag ein Baum auf der B12 bei Kraftisried (Kreis Ostallgäu). Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Feuerwehr Kraftisried räumte den Baum von der Fahrbahn. Dafür musste die B12 in Fahrtrichtung Kempten kurzzeitig gesperrt werden. Im Allgäu kam es am Donnerstag und Freitagmorgen zu zahlreichen Unfällen - und es bleibt winterlich.

Zwischen Beckstetten und Rieden im Ostallgäu musste die Feuerwehr am Abend ebenfalls ausrücken, weil eine Fichte die Straße blockierte. Verletzt wurde durch den umgestürzten Baum niemand. Weil die Feuerwehr die Fichte zeitnah entfernte, gab es keine größeren Verkehrsbehinderungen.

